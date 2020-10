Joao le confiesa a Sofía Suescun su más profunda reflexión: “Tengo que cuidar más a mi gente”

Sofía, que aguantó como una valiente durante 15 días ella sola en la casita, también ha felicitado al maestro por el concurso que está haciendo: “Te estoy viendo y me estás encantando porque tienes mucha fuerza y eres un ejemplo para mucha gente ¡y una ayuda para el que lo esté pasando mal! Este reality no es para cualquier persona, pero yo sabía que tú no ibas a defraudar”, le ha dicho, y Joao le ha expresado lo que siente estando en esta experiencia solo: “Aquí no hay nadie que te perturbe, eres tú mismo. Y me he dado cuenta de que quiero mucho a la gente”, le ha dicho y Sofía ha entendido esta reflexión.