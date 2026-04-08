Jessica Bueno responde a Kiko Rivera y habla de la relación de su hijo con Lola García

Ana Carrillo 08 ABR 2026 - 17:56h.

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Kiko Rivera aseguró en sus declaraciones a '¡De viernes!' que no quiere tener más relación de la necesaria con las madres de sus hijos, Jessica Bueno e Irene Rosales. "¡Me la pelan!", exclamó el primo de Anabel Pantoja, que ha sido muy criticado por ese comentario hacia las dos mujeres con las que tiene hijos en común. Ayer fue Irene la que reaccionó a su entrevista en 'El tiempo justo' y hoy ha sido el turno de Jessica, que se ha mostrado muy sorprendida por ese comentario de su expareja.

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La exconcursante de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano VIP' ha explicado que su única intención es formar "equipo" junto a Kiko por el bien de su hijo, Francisco Rivera Bueno, que tiene 13 años, y que su relación se limita a la cordialidad propia para este fin: "Lo conozco, son muchos años y él estaba dolido, creo que el motivo es que nos vio a Irene y a mí en '¡De viernes!' en buena sintonía".

La modelo ha explicado que no quiere crear una alianza con Irene en contra de Kiko, pero ha dejado claro que no cree que su ex haya actuado bien criticando a la madre de sus hijas pequeñas: "No digo que tenga o no razón, yo no sé quien tiene la razón, pero ella merece un respeto porque es la madre de sus hijas".

También ha comentado las declaraciones de Kiko sobre la relación de su hijo Francisco con su novia, Lola García, que dijo que era maravillosa porque la bailarina es "adorable". "Está genial que diga que se lleva genial con Lola, pero a mi hijo hoy en día le preguntas por cómo se lleva con alguien y dice que bien, que todo bien, es un adolescente", ha sido la respuesta de Jessica Bueno, que tienes al completo en el vídeo que encabeza este artículo.

La llamada de Jessica a Kiko

La finalista de 'Supervivientes All Stars' también ha revelado que el sábado, después de la emisión del Scoop de Kiko Rivera en '¡De viernes!', llamó a Kiko Rivera porque estaba enfadada por las declaraciones que él había hecho y ha destapado el contenido de esa conversación telefónica. Lo tienes en el vídeo de arriba, ¡dale al play!