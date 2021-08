Lo de Amor por Iván es algo más que una ilusión pasajera fruto de su estancia en el pisito de ‘Solos on the Beach’ y Víctor Enguídanos, el Doctor Amor , se ha dado cuenta nada más mirarla a los ojos. Algo que le ha llevado a tomar las riendas de su relación y averiguar si su historia iba a tener un final feliz o no.

Tras ver a Amor entrar en brote y dudar de lo divino y lo humano al saber que Iván no le cogía el teléfono porque supuestamente estaba en la peluquería a las diez de la noche, Víctor le ha pedido que le llamara para hablar con él y salir de dudas. El primer tronista se ha convertido de forma repentina en el gran Doctor Amor y aunque Iván no parecía dispuesto a hablar con él de forma pública, ha conseguido que le soltara lo más grande .

De hombre a hombre y haciendo como si la protagonista de la historia no les estuviera escuchando, Víctor le ha explicado a Iván que lo que Amor está sintiendo por él no es algo pasajero ni una locura que tenga cabida únicamente solo dentro del pisito de ‘Solos on the Beach’. “Estás en su cabeza, eres tú su sostén de felicidad” le ha llegado a decir con la única intención de saber si existía la más remota posibilidad de que entre ambos hubiera maracaná.