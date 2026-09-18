Celia Molina Menorca, 18 SEP 2026 - 13:40h.

El podcast 'Roca Project' emitió la entrevista póstuma de Naia Llabrés, la joven menorquina de 16 años que murió de cáncer

La entrevista póstuma de Naia Llabrés, la baloncestista de 16 años que murió de cáncer: "Espero que mis padres sean felices"

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Carlos Roca ha publicado esta semana en su podcast, 'Roca Project', una de sus entrevistas más emotivas y memorables. Naia Llabrés, la baloncestista de 16 años de Mahón que murió de un osteosarcoma el pasado mes de julio, le pidió expresamente que su conversación no se emitiera hasta que ella hubiera fallecido y sus padres estuvieran "preparados para escucharla".

La joven no sabía que moriría pocas semanas después, pues nunca quiso conocer la esperanza de vida media de su enfermedad, para no pasar el tiempo que le quedaba "con angustia". Y, con una serenidad extrema, narró cómo fue diagnosticada en el año 2024 tras notarse un bulto duro en la cabeza y cómo, después de someterse a todos los ciclos de quimioterapia e inmunoterapia posibles, los médicos le dijeron que "ya no se podía hacer nada más" y que "hiciera su vida" hasta que su cuerpo se apagase.

Aunque, en ese momento, Naia se llenó de rabia y pidió a los sanitarios de Mallorca, donde estuvo ingresada la mayor parte del tiempo, que encontraran una cura para ella, al final, acabó aceptando que le "tocaba morir". "En el fondo, me alegro de que esto me haya tocado a mí y no a mis padres o a mis hermanos, que son lo que más quiero en el mundo", dijo en Roca Project.

El mensaje póstumo de Naia a sus padres: "Sed felices"

Su charla concluyó con mensaje especial a sus padres, a los que deseó que "fueran felices" a pesar de que ella no estuviera junto a ellos: "Espero que sean felices, porque perder un hijo va a ser un duelo muy difícil de superar. Que me sientan, que sean felices y que mis hermanos lo sean aún más", concluyó la menorquina.

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"Este curso será muy difícil sin ti"

Sus padres, que reaccionar a todos los mensajes de cariño que han llegado estos días al Instagram de Naia, han comunicado que se van a tomar un tiempo para procesar sus emociones pero, después de haber perdido a su niña, se acordaron de ella en el inicio del curso escolar: "Hoy empezaría un nuevo curso escolar y este año será especialmente difícil porque tú no estás. Han quedado pendientes tantos sueños: seguir estudiando, realizar un intercambio en Estados Unidos o en Irlanda, descubrir qué querías ser de mayor", escribieron en su cuenta, junto a una fotografía de su graduación de la ESO.

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"El año pasado, conocimos la Escuela Hospitalaria en Son Espases. Tú habrías podido detener tus estudios, pero no quisiste. Tenías objetivos, ilusiones y ganas de continuar. Con el apoyo y la sensibilidad de todo el equipo educativo, conseguiste encontrar un equilibrio entre el estudio y todas las dificultades que comportaban la enfermedad y el tratamiento. Y este junio lo conseguiste: te graduaste de la ESO. Superaste con nota uno de los grandes retos de la vida. Y eso, Naia, es digno de admirar", añadieron.

"Hoy no estás físicamente, pero estarás siempre. En tus hermanos, en tus maestros, en tus amigos y amigas, en tus compañeros… y en todos aquellos que tuvieron la suerte de caminar contigo. Gracias, de todo corazón, a toda su comunidad educativa por haber acompañado a Naia, Kirian y Carla con tanto amor y sensibilidad. Este año, tu luz también volverá a entrar en sus aulas", concluyeron.