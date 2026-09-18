Lorena Romera 18 SEP 2026 - 08:48h.

La influencer está construyendo de cero una casa de más de 500 metros cuadrados en Madrid

Verdeliss instala una enorme piscina en la parcela de su casa de Pamplona

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Verdeliss ha vuelto a hacer partícipes a sus seguidores de uno de los proyectos más importantes de su vida. La influencer y empresaria navarra ha abierto las puertas de su nueva casa en Madrid. Aunque la vivienda se encuentra todavía en plena fase de construcción, la recién convocada por la Selección Española de Atletismo ha compartido emocionada los detalles de este ambicioso hogar diseñado a la medida de su familia: más de 500 metros cuadrados, seis habitaciones y una planta de arriba pensada únicamente para los padres.

Un nuevo concepto: distribución por niveles e intimidad

A diferencia de la vivienda familiar que poseen en Pamplona, el diseño de la casa en la capital responde a una arquitectura más alada y estrecha, pero con una gran profundidad. Con más de 500 metros cuadrados, la distribución se ha planteado para dar espacio y comodidad a todos los miembros de la casa, reservando además un área exclusiva para el matrimonio.

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En la planta superior, Estefi y Aritz dispondrán de su propio "mini apartamento": un espacio reservado a la intimidad de la pareja que constará de un dormitorio principal, un despacho, una terraza privada y un baño propio "bastante grande".

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Además, la vivienda cuenta con un total de seis habitaciones, entre las que destacan varios dormitorios con vistas a "mucho verde", con dos baños adicionales -uno de ellos equipado con bañera- y un vestidor. Todas estas estancias, conectadas por un amplio pasillo.

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Tras ocho meses de reformas, encaran la recta final

El proceso no ha estado exento de contratiempos. Las obras, que comenzaron el pasado mes de marzo, sufrieron un pequeño parón debido a complicaciones inesperadas en la red de tuberías. Ahora, tras ocho meses de trabajo, la familia ve cada vez más cerca el fin de las obras.

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Con la vista puesta en el calendario, Verdeliss ha confirmado sus previsiones: "A finales de octubre queremos presentar papeles, así que en Navidades espero que…", ha expresado a través de sus stories, confiando en poder celebrar las próximas fiestas instalados ya en su nueva casa. "Esta casa es un sueño y no tendrá nada que ver al estilo de la que tenemos en Pamplona", ha concluido ilusionada.