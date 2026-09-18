Lorena Romera 18 SEP 2026 - 14:13h.

La ganadora de 'Supervivientes' lanza un dardo irónico mientras su madre se muda a escasos metros de su casa

Maite Galdeano dejaría fuera de su herencia a Sofía Suescun: "Si los hijos se han portado mal..."

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El distanciamiento entre Sofía Suescun y Maite Galdeano vive un nuevo y tenso capítulo. A pesar de que la influencer tomó la decisión de romper la relación con su madre hace dos años -un punto de no retorno marcado por el polémico episodio del salto de valla en su vivienda, tras el que la influencer decidió priorizar su salud mental-, los caminos de ambas podrían volver a cruzarse. La de Pamplona ha iniciado la mudanza a un nuevo domicilio situado a escasos metros de la casa de su hija, una elección que ha generado enorme sorpresa dada la postura tajante de la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes'

Lejos de mantenerse al margen, la influencer ha reaparecido en sus redes lanzando un dardo en tono de ironía, aprovechando la publicidad de un producto de limpieza: "¿Oye, chicos, alguna vez habéis tenido un run run en la cabeza que no os dejaba dormir, que a medianoche os despertaba porque tenéis esa preocupación? A mí me ha pasado".

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Acto seguido, la vemos limpiando con dicho producto en diferentes partes de su casa. Un clip en el que hace una comparativa entre las manchas y las relaciones tóxicas: "¿Cómo no he descubierto esto antes? Porque las manchas son como las relaciones tóxicas, sabes que están ahí, pero cuesta quitártelas de encima".

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Unas palabras que llegan en un momento especialmente candente, justo cuando su madre empaqueta sus pertenencias para instalarse a escasos metros de su domicilio. Una Maite Galdeano que en estas últimas semanas ha estado compartiendo stories en las que lanza diferentes indirectas.

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Recordando la pérdida de su perra Tila, la navarra hacía hincapié en que las habían "abandonado", haciendo referencia a que Sofía Suescun las había "echado de casa". Unas publicaciones en las que también exconcursante de 'Gran Hermano' hablaba en tono desafiante:

"Voy a optar por no ser tan buena (…) Estos lloros y estas lamentaciones tan profundas... este llanto, este dolor... ahora toca que lo tenga otra persona (…) Me mudo a un chaletón, con piscina privada. La vida va en evolución, en la vida hay cambios, pero una madre tiene que estar cerca de sus polluelos porque sus polluelos van a peligrar tarde o temprano, y así es la vida", expresaba a través de sus redes.

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Habrá que esperar para ver si Maite Galdeano responde a esta publicidad en tono irónico de su hija. Quien sí ha reaccionado han sido sus seguidores, que no han dudado en aplaudirla por su originalidad. Sin olvidarse, eso sí, de Kiko Jiménez, encargado de ponerse en "modo director" para dirigir el contenido, tal y como la propia Sofía Suescun le ha agradecido.