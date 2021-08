Fati abandona ‘Solos: on the beach’ entre lágrimas: “Lo siento de verdad, pero esto me puede”

La influencer se va del pisito tras unos días incómodos con su compañero Iván

Fati: “Yo no soy una persona 'bienqueda', es algo que no soporto, no va conmigo”

Fati, a los espectadores: “Soy esto, esta persona que veis, me voy tranquila por eso, porque no he fingido”

Parece que el cambio de compañero no le ha sentado nada bien a Fati. La inquilina de el pisito de ‘Solos: on te beach’, reality que puedes ver en exclusiva 24 hora en mitele PLUS, ha decidido dejar el concurso tras unos días algo incómoda con Iván Díaz.

Fati Vázquez no ha podido contener las lágrimas minutos antes de abandonar el pisito. “Me habéis tratado de 10, no tengo nada malo que decir, absolutamente nada malo”, comentaba agradecida con el programa y sin dejar de limpiarse las lágrimas.

Además, antes de salir, Fati podía leer los mensajes de apoyo de los espectadores, algo que la emocionaba todavía más: “Lo siento de verdad, pero no puedo, esto me puede. Yo se que en la calle reina la gente 'bienqueda', pero eso no va conmigo, es algo que no soporto”.