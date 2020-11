Gianmarco se emociona con la carta de Paqui: "Tienes una de las miradas más bonitas que existen"

La romántica carta de Paqui

“Ciao bello, quería escribirte esta carta para que descubras mis emociones, mis sentimientos y cómo me encuentro ahora mismo, a tan solo menos de 24 horas para volver a vernos. Dicen que quien no te busca no te extraña y es justo por esto por lo que dentro de unas horas estaré cogiendo un tren por segunda vez, esta vez, a 400 kilómetros para reencontrarnos. Se me pasan muchísimas cosas por la cabeza. No sé si tiemblo de nervios o de las muchas ganas que tengo de verte. Espero que esto sea el principio de algo muy bonito y puro. Llámalo X o Z, siempre me vas a tener aquí para todo, sea bueno o malo. Recuérdalo siempre. Tengo tantas ganas de que conozcas todo de mí y yo de ti… Compartir todo lo posible juntos. Sé que el destino jugará bien sus cartas y lo que tenga que ser será. Estarás leyendo esto y entonces tan solo estaremos a unos instantes de mirarnos a los ojos. Perdón si me bloqueo, pero no todos los días se tiene la suerte de poder contemplar una de las miradas más bonitas que existen. Ahora solo queda disfrutar de esta cita. Solo déjate llevar”.