Gianmarco se moja en la guerra entre los Pantoja

“Para mí es importante explicar los términos del contrato (…) Se ha hablado de si hay una prescripción … Todos sabéis que tenemos algunos derechos que se extinguen ¿Esto puede pasar con los testamentos? La respuesta es que depende. En derecho todo depende. En este caso no. Este tipo de testamentos no pueden tener prescripción”, ha querido abordar el primer lugar Gianmarco, quien estudia derecho en Italia desde antes de entrar en ‘ GH VIP ’.

Nuestro inquilino también ha reconocido que entiende la reclamación que los hermanos Rivera han hecho para recuperar las pertenencias de toreo de su padre y ha explicado que él mismo guarda algunos objetos especiales de su padre , quien todavía está vivo, porque tienen un valor sentimental incalculable para él: “El valor que me deja el ukulele, un oso… Son pequeñas cosas que para ti simbolizan y valen muchísimo. Hay cosas que cuando estás triste, abres el cajón de los recuerdos y a través de un objeto recuerdas un momento inolvidable. Es normal que los hijos quieran algo que les recuerde a esa persona que ya no está”, ha afirmado.

La llamada de Raquel Salazar

Noemí Salazar ha llamado a Gianmarco por sorpresa y el italiano le ha preguntado qué opinión tiene ella de toda la polémica de los Pantoja. La participante de los ‘Gipsy Kings’ ha sido muy sincera y ha criticado el comportamiento de la tonadillera: “La admiro mucho como mujer y como artista pero estoy totalmente con Kiko. Me parece muy fuerte que le haya engañado durante tantos años. Sobre todo cuando Kiko habló del problema que había pasado… que su madre no le haya acompañado a los médicos… No tener a tu madre en tus peores momentos... Me ha chocado mucho y también que no vaya a ver a sus nietas”.