El equipo de '¡Vaya fama!' se encontraba haciendo guardia en la nueva vivienda de Maite Galdeano cuando alguien aprovechaba para robar la mochila del cámara

Maite Galdeano anunciaba esta semana una feliz noticia: ¡se ha comprado una nueva casa! Hasta aquí todo podría ser de lo más normal, de no ser porque Maite ha escogido para establecerse Valdemorillo, la localidad madrileña en la que también residen Sofía Suescun y Kiko Jiménez.

"Firmando las escrituras de mi nuevo pisito en Valdemorillo, junto a mi hijo", con estas palabras anunciaba la navarra en sus redes sociales la adquisición de su nueva casa. Sin embargo, no todo serían alegrías para la creadora de 'La papela del camión'.

¿El nuevo piso de Maite Galdeano es un trastero?

'¡Vaya fama!' ha podido saber que en estos primeros días de convivencia ya habrían surgido algunos roces de Maite con los vecinos: "Nos cuentan que ha habido ya algún que otro conflicto vecinal con Maite".

Al parecer, dos vecinas de Maite Galdeano habrían denunciado a la madre de Sofía Suescun por, presuntamente, haber convertido un trastero en una vivienda: "Reformar un trastero no lo convierte en vivienda legal, no tiene cédula de habitabilidad".

De ser cierto lo que dicen las vecinas de Maite, "si algún vecino tiene un problema de goteras o similar", el seguro de Maite no cubriría los desperfectos.

El equipo de 'Vaya fama' sufre un robo durante la grabación

Sergio Izan y su cámara se han trasladado este sábado hasta el barrio en el que Maite Galdeano ha decidido establecer su residencia. Tanto el reportero como su compañero han hecho guardia en el portal de la navarra para conocer de primera mano qué hay de cierto en los rumores que hablan de conflictos vecinales en la recién estrenada vivienda.

Durante la guardia en el portal de Maite, el cámara de '¡Vaya fama!' se convertía en víctima de un robo. Así lo relataba Sergio Izan:

"Este traslado no está siendo nada agradable, nos acaban de robar en la puerta de Maite Galdeano. Alguien se ha llevado la mochila de mi cámara, una mochila con dos baterías, dos micrófonos y algún artículo personal. Esto ha debido de ocurrir en el momento en el que Maite Galdeano dejaba la vivienda cargada con sus cosas (sabemos que se va de viaje). Hemos salido corriendo detrás de ella para entrevistarla y alguien ha aprovechado para robar la mochila de mi compañero".