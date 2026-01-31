Antía Troncoso 31 ENE 2026 - 13:53h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se pronuncia tras los rumores que apuntan a que está esperando un bebé

Tania Déniz comunica un importante paso profesional tras pasar por un complicado momento

Compartir







Tania Déniz se pronuncia tras los rumores de embarazo. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones 5' hacía saltar todas las alarmas de sus seguidores después desfilar para una famosa diseñadora con un ceñido y espectacular traje de flamenca que levantaba todas las sospechas. ¿Están la influencer y su novio Carlos Martín esperando un bebé ?

Por tercer año consecutivo, la exnovia de Alberto Barranco, ha tenido la posibilidad de desfilar en la Semana Internacional de la Moda Flamenca. Aunque, este año, la influencer estaba especialmente ilusionada, debido a que en esta ocasión ha sido ella la encargada de abrir el desfile: "Abro el desfile y llevo dos trajes, son increíbles”, explicaba muy emocionada a sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE Tania Déniz sufre un desmayo y acude al médico de urgencia tras haber pasado una reacción alérgica

Tras este evento tan importante para ella y sobre el cual ha compartido todo el proceso a través de sus redes sociales, Tania Déniz compartía unas imágenes en los que lucía los trajes con los que se subió a la pasarela. "Este año aún más especial por poder llevar telas que le hicieron en su día a Rocío Jurado", comentaba la influencer sobre sus fotos. Una publicación que se llenó de comentarios de apoyo y cariño, pero que también despertaba los rumores de un posible embarazo.

Tanía Déniz responde a los rumores de embarazo

Tras recibir varios comentarios en su última publicación que apuntaban a que estaría esperando un hijo de su novio, el futbolista Carlos Martín, Tania Déniz decidía pronunciarse y aclarar si realmente está embarazada. "Uy.... me huelo embarazo a la vista", le comentaba una de sus seguidoras por mensaje privado, a lo que esta le respondía con un emoji de caca que ese era el motivo de su "tripita". "Es broma (ambas)", aclaraba después.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin embargo, los rumores al respecto continuaban, lo que hacía que Tania Déniz se volviese a pronunciar a través de una historia de Instagram: "Ostia, es que estoy leyendo y tengo más mensajes de que estoy embarazada", ponía la exparticipante de 'LIDLT 5' muy sorprendida antes de aclararlo todo: "No chiquis, serían de las primeras en saberlo", prometí a sus fieles seguidoras.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tania Déniz, más enamorada que nunca de su novio Carlos Martín

Hace un año desde que Tania Déniz confirmaba su relación con el futbolista del Atlético de Madrid, Carlos Martín, con unas imágenes inéditas en las que mostraban su lado más íntimo y personal. Desde entonces la pareja se muestra en sus redes sociales muy enamorada y Tania Déniz no oculta lo feliz que está en esta relación con la que ha recuperado la ilusión en el amor.

"Lo estoy dando todo sin miedo a que salga mal", afirmaba Tania a través de uno de los vídeos de su canal de mtmad en el que hablaba por primera vez de su relación con el futbolista. “Nos complementamos muy bien, es lo contrario a mí, él me da la paz que necesito y a él le doy la vida que necesita”, aseguraba.