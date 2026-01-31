El show de Carlos Lozano de madrugada: con el trasero al aire y al ritmo de Beyoncé

GH DÚO 31 ENE 2026 - 10:12h.

Compartir







La noche del viernes en la casa de Tres Cantos comenzaba con el Súper abriendo las puertas del salón y mostrando a los concursantes la fiesta temática: 'La fiesta del los despropósitos'. Al instante los concursantes corrían hacia el burro lleno de ropa que les habían dejado y comenzaban a disfrazarse creando looks muy originales y a todo color.

Unos disfrutaban más que otro de la fiesta, pero quien sin duda decidía darlo todo era Carlos Lozano. El presentador acudía al baño a ritmo de Beyoncé y después de charlar un rato con Canales y Cristina, deleitaba a los usuarios del 24 horas con un baile extraño que mezclaba a Chiquito de la Calzada con Chiquilicuatre.

"¿Eso lo has ensayado, no?", preguntaba Cristina completamente fascinada con la habilidad de su compañero. Pero el show no había hecho más que empezar. Para sorpresa de la modelo, Carlos Lozano decidía seguir el baile... ¡con el trasero fuera! Canales, que estaba tranquilo haciendo su skin care, no podía creer lo que veían sus ojos: "¿Qué hace este con el culo al aire?".

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: