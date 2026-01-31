Hasta el momento las rachas de viento más fuertes se han registrado en Miami Platja y en el Perelló

Se recomienda que en zonas urbanas se aseguren o retiren elementos de las fachadas, terrazas y balcones

Compartir







Las fuertes rachas de viento han provocado la mañana de este sábado numerosos incidentes por toda España. En Catlauña, Protección Civil de la Generalitat ha pedido precaución este sábado en las actividades al aire libre ante rachas de viento "muy intensas".

Hasta el momento las rachas de viento más fuertes se han registrado en Miami Platja (125 km/h), el Perelló (122,4 km/h) y Mas de Barberans (116,3 km/h), en Tarragona, informa en un comunicado.

Según Protección Civil se debe aumentar la prudencia porque el suelo del medio natural está muy húmedo después de los episodios de lluvia lo que, dicen, puede facilitar que el viento tumbe árboles o produzca desprendimientos de tierra.

Además, se recomienda que en zonas urbanas se aseguren o retiren elementos de las fachadas, terrazas y balcones que puedan caer, así como evitar situarse en zonas de árboles o con elementos inestables.

Hasta este sábado Bombers de la Generalitat ha atendido 189 avisos por viento, de los cuales 167 provenían de las regiones de emergencias de Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona), la mayoría por caídas de árboles y daños en elementos urbanos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, respecto a las carreteras, en la AP-7 hay un carril cortado en cada sentido en Mont-roig del Camp (Tarragona) por la caída de árboles a la vía y entre Cambrils y l'Ampolla (Tarragona) está restringida la circulación a vehículos articulados.

El fuerte viento obliga a cancelar cinco vuelos y desviar otros seis en el aeropuerto de Palma

Las rachas de viento han obligado a la cancelación de cinco vuelos y el desvío de otros seis por las dificultades operativas en el aeropuerto de Palma.

En los aeropuertos de Menorca e Ibiza, por el momento, no se ha registrado ninguna incidencia derivada de la meteorología adversa, según han informado desde Aena. Además, de acuerdo con webs transporte marítimo, el oleaje ha obligado a cerrar el puerto de la Savina, en Formentera, hasta nuevo aviso.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Emergencias 112 mantiene activa la alerta naranja por vientos fuertes en Mallorca, Ibiza y Formentera y por fenómenos costeros en Mallorca y Menorca.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, ha activado el aviso naranja por fuertes rachas de viento en las Pitiusas y en el interior de Mallorca, donde podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora (km/h).

El resto de Mallorca, salvo la zona del Llevant, y Menorca están en aviso amarillo por viento y las rachas podrían oscilar entre los 70 y los 80 km/h. En los cabos y cumbres de la Serra de Tramuntana podrían llegar hasta los 120 km/h.