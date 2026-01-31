telecinco.es 31 ENE 2026 - 14:25h.

Estrella Morente carga contra Rosalía y la acusa de no ser buena compañera: "No todo vale"

Hace unas semanas, Rosalía sorprendía con un nuevo disco que ha recibido muy buenas críticas por parte de público y expertos. Entre las canciones de 'LUX' se encuentra una 'La rumba del perdón', una colaboración de la catalana con Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz. Pero Estrella Morente se siente muy decepcionada con Rosalía y ha emitido unas confesiones que han causado un terremoto en la industria musical.

El pasado mes de noviembre, Estrella Morente se deshacía en halagos hacia Rosalía, pero hoy todo ha cambiado. La artista andaluza se siente engañada, ninguneada y estafada por Rosalía y sus declaraciones hace que nos preguntemos lo siguiente: ¿Es irrespetuosa Rosalía con las personas con las que trabaja? En '¡Vaya fama!' analizamos todas las incendiarias palabras de Estrella Morente contra Rosalía.

Estrella Morente estalla contra Rosalía

"Rosalía, no todo vale... todo no, todo no vale. Si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo, no lo puedes tirar a la basura", son parte de las declaraciones de Estrella Morente durante una entrevista a 'La tarda de Catalunya ràdio'. Y es que la cantaora granadina considera que Rosalía le ha faltado el respeto: "Yo soy respetuosa, cosa que ella no lo ha sido conmigo. Es una llamada al respeto y al compañerismo. Me da vergüenza".

¿Pero por qué se siente tan decepcionada Estrella Morente? Ella misma explica que su malestar con ella se debe al resultado final de la canción en la que habían trabajado juntas: "Primero iba a ser un dueto, luego y trío y al final no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra. Nos ha castigado a las dos". De esta manera, Estrella Morente confirma que no está nada contenta con la versión final de 'La rumba del perdón': "Me sorprendió cómo quedó al final".

"La gente me decía 'cómo has cantado tan poco aquí? No sabía que te habías metido a corista de Rosalía. ¿Tan mal te vas las cosas, Estrella?", se queja la artista. "Era inviable decir algo en contra de la Rosalía. Estoy sorprendida. Si estuviera dolida le hubiera llamado la atención en su momento, hubiera dado una pataleta, pero esto sí es una llamada de atención, una falta del respeto y al compañerismo. El respeto que ella no me ha tenido a mi, yo no lo he publicado".

Para rematar, Estrella Morente sentencia su relación con Rosalía con la siguiente afirmación: "Muchas veces la generosidad no es bien merecida. Creo que la música debe prevalecer por encima de todo". Eso sí, deja la puerta abierta a volver a colaborar con la catalana, aunque, eso sí, dice que ya se encargará ella de revisar la versión final del tema que compongan juntas. '¡Vaya fama!' analiza al detalle esta canción y cómo ha quedado la intervención de Estrella Morente en este tema.