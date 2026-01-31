Antía Troncoso 31 ENE 2026 - 02:10h.

Karmele Marchante habla de su marcha televisiva y confiesa si se arrepintió en algún momento de su decisión

Diez años después, Karmele Marchante regresaba a la televisión y lo hacía en '¡De Viernes!' Una esperadísima entrevista en la que la periodista zanjaba de una vez por todas el motivo de su salida. Además, con mucha sinceridad, Karmele explicaba cómo ha rehecho su vida personal y emocional tras atravesar una ruina económica derivada de su matrimonio y sufrir un grave accidente.

El programa de Bea Archidona y Santi Acosta recibía a una Karmele que regresaba a la pequeña pantalla con "ganas de hablar" y con mucha "fuerza y voluntad". Y es que, tras su abrupta salida de Telecinco, hace ya un década, la periodista regresaba dispuesta a pronunciarse sobre su desaparición televisiva.

"Hay gente con la que si que me apetece mucho encontrarme y otra quizás no tanto", declaraba Karmele Marchante sobre su gran regreso, pues en el plató se ha reencontrado con dos de sus excompañeras, Lydia Lozano y Terelu Campos. Al poco de sentarse en el plató, Santi Acosta y Bea Archidona le preguntaban por el motivo de su regreso:

"Ha sido un cosa casual", explicaba Karmele, que seguidamente detallaba que la decisión se produjo por su manager, quien le comento que la última vez que había pisado Telecinco fue en marzo de 2016: "Este año hace 10 años y fue idea suya". Tras esto, la invitada de esta noche compartía la razón por la que decidió irse de la televisión: "Estaba hasta la peineta. No podía más. De repente un día dije pues este es el último, me voy. Creo que fue un cúmulo de cosas".

Karmele Marchante confiesa si se arrepintió de dejar Telecinco

El presentador Santi Acosta le preguntaba a Karmele si en algún momento se arrepintió de su decisión de alejarse de los focos y la invitada respondía con total sinceridad: "No me arrepentí y estos 10 años han pasado como un suspiro". Además, la entrevistada hablaba muy emocionada sobre su regreso: "Hoy cuando he entrado en Telecinco algo me ha pasado interiormente", aseguraba con los ojos brillosos.

Asimismo, Karmele Marchanta respondía a la gran incógnita sobre su futuro profesional: "¿Esto para ti te lo tomas como una vuelta puntual o te planteas algo de cara al futuro?, le preguntaba Bea Archidona": "No lo sé, dejo todas las puertas abiertas para alguna posibilidad".