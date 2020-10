Risas, confesiones inesperadas y mucho ‘Maracaná’: Todo lo que podemos esperar de Gianmarco en ‘Solo’

Gianmarco Onestini ha sido elegido para ser el cuarto participante de ‘Solo’. Tras el paso de Anabel Pantoja, Sofía Suescun y el Maestro Joao, el italiano se convierte en el nuevo habitante del pisito. Sus antecesores han puesto el nivel muy alto, pero no nos cabe duda de que él nos brindará grandes momentos en el nuevo reality de mitele PLUS .

“En 2004, estoy en el colegio y empiezo a engordar. Mis compañeros me hacen muchas bromas, en todos los sentidos, meándome en los zapatos… Yo sufro mucho y empiezo a engordar mucho, mucho … En 2008 hay una pérdida para mí muy importante, pierdo una persona en mi familia debido a una enfermedad grave, es un vacío. Antes de irse me dijo que debía disfrutar del momento y hacer lo que sentía… Era mi tía y nos deja a mis dos primos muy chiquitos, era muy joven, tenía 35 años…”

Durante la estancia de Onestini en el pisito, quizás descubramos más d etalles sobre su apasionada historia con Adara Molinero . Aunque la ex pareja no terminó nada bien, dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan… ¿Recibirá la inesperada llamada de su exnovia durante el tiempo que permanezca en ‘Solo’?

Aunque no lo parezca, Gianmarco es muy sensible y le afectan mucho los comentarios negativos que hacen los demás sobre él. En ‘GH VIP 7’ pudimos ver como el ex de Adara se derrumbaba por completo al ser acusado de “falso” por Mila Ximénez. “Es muy feo que una persona te insulte de esta manera cuando tú no has hecho nada” decía entre lágrimas.