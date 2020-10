Gianmarco: "Adara me utilizó para poner fin a su relación anterior"

Gianmarco asegura que su amor por la ganadora de 'GH VIP 7' fue auténtico

Gianmarco se ha convertido en el nuevo habitante del pisito. El italiano participa en el reality de ‘Solo’ con el objetivo de encontrar novia. Pero antes de comenzar una nueva aventura, el de Bolonia ha tenido que hacer frente a su pasado en un especial Polígrafo, ‘El poli del pasado’. Para la prueba, el exconcursante de ‘GH VIP 7’ ha tenido que contestar a preguntas sobre Adara, Alba Carrillo o Ivana Icardi.

“¿Te acercaste a Adara porque tenía muchos seguidores fuera?”, decía la pregunta. “Absolutamente no, cuando me acerqué fue porque quería, tenia afinidad, quería, algunos lados suyos me gustaban, otros menos, pero es normal, de una persona nunca te pueden gustar todos los lados. Me acerqué cuando se fue Hugo Castejón porque cambió su actitud y se convirtió en una persona mejor. Empezamos a estar más tiempo juntos y luego pasó lo que pasó”, ha explicado él.

“¿Piensas que alba carrillo sentía algo por ti?”, decía otra. “Podemos decir que yo con Alba al principio hablábamos, y nos llevábamos bastante bien, yo lo único que he visto es, que ella se empezó enfadar cuando yo empecé a acercarme a Adara. No me gustó que m dijera que tenía que elegir entre un grupo y otro. La respuesta es puede ser que sí. Esto yo no lo sé. Teníamos una relación de amistad bonita, pero luego cambió. El día de mi cumpleaños me trató fatal y los siguientes también. El tiempo te desvela como son las personas. Yo he entendido como era ella y no me gustó para nada. Es verdad que luego me pidió perdón, pero hizo directos hablando en términos muy feos de mí”, ha respondido Onestini.

"¿Sentiste algo más por Alba?" "No. Uno está encerrado en una casa y pasa más tiempo con otras personas, es lo normal", niega.

“¿Fue Adara la persona que más te gusto en ‘GH VIP’? “, era la cuarta pregunta. “Como concursante fue una buena concursante, no lo voy a negar, ha concursado muy bien. Como persona decimos que no me gustó porque fue dando muchos bandazos. Era amiga de Hugo y luego no, también dijo que estuvo enamorada de mí pero se besó con el otro chico…son cosas de las que no quiero hablar”, dudaba el de Bolonia.

“¿Es cierto que antes de tontear con ella tonteaste con otras chicas?”. “No, eso es la idea que tenían otras personas porque no sabían como atacarme. Yo si entro soltero es para disfrutar, no para quedarme en una silla”, dejaba claro

“¿Te perjudicó Adara en ‘GHVIP’?”. "Por un lado sí, me expulsaron todas las personas que no me creían, como concursante sí. Como lado humano no, es algo que volvería hacer", asegura.

“¿Sientes que Adara jugo contigo en la casa?”. “Fuera se completó de una forma diferente, era otra persona diferente. Por lo tanto no sé como contestar a esta pregunta. Era muy fría, iba a su bola, en la casa me parecía muy sensible, muy sincera”, ha contado.

“¿Sientes que ella te utilizó para acabar su anterior relación?” “Sí, no se sentía a gusto, por lo tanto ha sido para salir de una relación en la que no estaba bien”, confesaba Gianmarco.