Gianmarco se reencuentra con Joao y conoce a las candidatas a ser su novia: las primeras horas del italiano en 'Solo'

"Me han dicho que no podía ver nada entes que entrar, qué bonito está todo. ¡Me alegro mucho de verte!", ha exclamado el de Bolonia nada más reencontrarse con su amigo. "Es muy difícil, pero puedes hacerlo, no tienes que dejar que tu cabeza te pueda en lo negativo. Nada tu en lo positivo, que llueve mejor, que no llueve mejor. Aquí estás bien, tienes que pensar que fuera puede estar cualquier cosa peor pero que aquí dentro estás bien. Siempre puedes ver que hay una cámara pero no te puede condicionar. Yo te conozco, y sé que si tú muestras tu esencia a la gente le va a encantar. Haz lo que te apetezca. Yo me voy muy contento de aquí, muy feliz", le ha asegurado el vidente.