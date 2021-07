Inma creía que Julen la echó de su trono porque no le gustaba pero el motivo fue otro: “Fue todo porque me calenté contigo”

Inma tuvo un detalle muy especial con Julen cuando en vez de traerle a su perrita, le trajo un peluche. Ella siempre pensó que nunca le gusto esa sorpresa pero el inquilino le ha dejado claro que sí. Además también le ha confesado lo que pasó el día que la expulsó de 'MyHyV'. "El día que te fuiste yo no te iba a echar ni nada , fue todo porque me calenté contigo, fue así Inma. No sé qué me dijiste, o te dije…", le ha contado.

"Yo pensaba que no te gustaba nada", le ha dicho Inma al escucharle, "estaba irritadísimo, me dijiste algo que no me acuerdo… y me sentó un poco mal, y ya dije pues ala", le ha explicado. Pero realmente Inma le gustaba... ¿Qué pasará ahora en el pisito?