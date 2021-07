Justo antes de que Inma y Julen jugaran a 'Las cuentas claras', una prueba de mucha concentración: tenían que contar lentejas, granos de arroz y fideos, la vecina le ha pedido a la inquilina que saliera de 'Solos', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS.

Inma le ha preguntado si se quedaba sola en el almacén, y la vecina le ha contestado que cerrara la puerta, Julen la ha mirado (ha dejado un momento de pintar en su cuaderno) y le ha dicho adiós, y tras esto ha saltado de alegría, "¡por fin!", ha exclamado. De alegría de estar SOLO, SOLO. "No hombre no, no hay que ser así", se ha dicho así mismo.