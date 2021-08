Iván Díaz y Amor Romeira han recibido la visita de Inma y Julen en el pisito de ‘Solos on the beach’. Recordemos que ellos estuvieron juntos en el reality exclusivo de mitele PLUS y que anteriormente se conocieron en ‘MyHyV’, donde coincidieron con Iván. Por eso, era inevitable situar dos tronos en mitad del pisito.