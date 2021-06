Julen e Inma Campano, nuevos inquilinos de ‘Solos’

Su bonita historia de amor terminó el día que Steisy desveló que se había saltado las normas con otro chico, esta traición no la pudo soportar y decidió abandonar, eso sí antes le agradeció todo lo que le había hecho sentir en el programa, “desde que te conocí, me has hecho ver la persona que soy y siempre te has portado muy bien conmigo”, le agradecía.

En el reality fue una de las que peor lo pasó (junto a Melyssa), cada vez que tenía que ver imágenes de su pareja se rompía por completo, "esperaba separarme de Ángel y estar bien. Pero me he separado y me he roto. Lo estoy pasando mal. No me imaginaba que iba a ser tan duro. No me lo esperaba así. Me creía que iba a poder pero no puedo", le contaba a Sandra Barneda.