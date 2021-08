Julen e Inma han visitado el pisito de ‘Solos on the beach’ y Amor Romeira, actual inquilina, no ha podido evitar preguntarles por su relación. Cabe recordar que Inma y Julen se conocieron en ‘MyHyV’, que ella fue pretendiente del tronista y abandonó el programa porque no se sentía correspondida. Cuando coincidieron en el reality de mitele PLUS muchos pensaron que acabarían juntos, pero no fue así.