Hablaron de muchas cosas, incluido el amor. Joao le preguntó a Estela que qué tal de lo suyo. “¿Eres soltera ya?”, le dijo. Su amiga le dijo que claro, “soltera y entera”. Pero el vidente no se refería a eso. “¿Has utilizado bolígrafos ya?”, siguió indagando, ante la estupefacción de su compañera en ‘GH VIP’, que no acababa de entenderle. Luego pilló la referencia, que parece que apuntaba al divorcio con Diego Matamoros, y respondió que no, que todavía eso no había pasado. “Venga, ligerito”, respondió Joao en broma. Y luego, entre risas, lanzó una advertencia: “Que si no cuando salga de aquí, que voy a salir trastornado, estoy dispuesto a hablar lo más grande. Me pongo con un megáfono y lo casco todo”. Estela le siguió la broma y pidió a la dirección de ‘Sola/Solo’ que tuvieran a Joao metido en el pisito unos cuantos meses para que no hablara más de la cuenta. ¿Qué secretos ocultan Estela y Joao?