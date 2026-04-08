Jessica Bueno desvela que ha llamado a Kiko Rivera tras su entrevista en '¡De viernes!'

Ana Carrillo 08 ABR 2026 - 18:17h.

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Jessica Bueno ha regresado a su puesto como colaboradora en 'El tiempo justo' tras las declaraciones que el padre de su hijo mayor, Kiko Rivera, hizo sobre ella en '¡De viernes!', donde aseguró que no quería tener con ella más que la relación estrictamente necesaria. "¡Me la pelan!", dijo tanto de Jessica como de Irene Rosales. Un comentario que fue muy criticado en redes y que también enfadó a la exconcursante de 'Supervivientes', que ha desvelado que el sábado por la mañana llamó al DJ para expresarle su descontento.

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"Lo que le dije fue: 'Kiko, ¿tú entiendes que también me expones a mí a la hora de hablar en esos términos y al meterme en esos temas con tu exmujer?'", ha comenzado diciendo la exconcursante de 'Gran Hermano VIP', que ha revelado todo lo que le dijo a su expareja, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo. También ha explicado que no ha llamado a Irene Rosales porque su objetivo no es crear un frente común contra el primo de Anabel Pantoja.

La modelo ha revelado que se quedó muy sorprendida con los comentarios que su ex hizo sobre ella y ha confesado que no cree que fuera justo con Irene Rosales, pues considera que se merece "un respeto" como la madre de sus hijas pequeñas que es. Sobre la relación de su hijo Francisco con la novia de Kiko, Lola García, ha explicado que es buena: "Está genial que diga que se lleva genial con Lola, pero a mi hijo hoy en día le preguntas por cómo se lleva con alguien y dice que bien, que todo bien, es un adolescente".

Sus declaraciones sobre Luitingo

Jessica Bueno también ha reaccionado a las declaraciones que Luitingo ha concedido a Leticia Requejo y ha frenado a Marta López, que ha salido en defensa del cantante, alegando que conocía muy bien la relación que tuvieron. Tienes el momento al completo en el vídeo de arriba, ¡dale al play!