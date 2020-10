Este jueves, el Maestro Joao hizo un viaje a Reino Unido para descubrir su cultura y su forma de vida y todo sin salir del pisito de ‘Solo’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . Una de las actividades que tenía planificadas era una clase de inglés con Nuria Marín : juntos iban a aprender a cantar ‘I want to break free’, de Queen.

El vidente dijo que no echaba de menos los meneos, como dice Nuria, pero sí otras cosas: “Su mirada, su sonrisa, su cara… es una locura”. También habló con su profe de esta tarde sobre cómo son sus broncas, o mejor dicho, sus no-broncas. “Es el único hombre con el que no discuto. Yo soy incapaz de discutir con este hombre mirándole a la cara porque él no discute por nada”, contó Joao. Esto no quiere decir que el rubio siempre le de la razón a Joao, pero “lo hace de otra manera tan bonita, con esos ojos que son dos luceros…”.