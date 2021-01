Maite Galdeano , habitante del pisito de ‘Sola’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , ha mantenido una larga conversación con su amiga Miriam Saavedra , que ya estuvo en el pisito, y ha querido compartir sus experiencias.

“Esto es brutal lo que te voy a enseñar”, le decía en un momento dado Maite mientras sacaba el teléfono móvil. “Me hice una foto el otro día, que no había luz ni nada, y cuando miro hoy la foto, en la cinta gris que hay en el congelador… ¡hay una cruz!”, continuaba la madre de Sofía mientras mostraba la imagen donde se vez que un haz de luz forma una cruz con la franja gris del congelador.

“¡Qué fuerte! estoy flipando”, decía sin creerse lo que estaba viendo su compañera al otro lado del teléfono. “Aquí hay algo gordo Miriam”, aseguraba Maite visiblemente preocupada. La habitante del pisito de ‘Sola’ llegó a vincular los efectos paranormales que estaba viviendo con el temporal que ha azotado España, y en especial Madrid. “Qué casualidad que vengo yo aquí sin espíritu navideño ni nada y me lleno de espíritu navideño, comienzo a hablar con espíritus en el balcón, con los Reyes Magos, con Papa Noel, con mis cosas de energías para todo el mundo… imagínate como me voy a ir yo de aquí con espíritu de la Navidad, como la que más. ¡Y de repente pasa esto!”, contaba Maite ante la incredulidad de Miriam: “No me lo puedo creer”. “Aquí tiene que venir un cura o algo”, remataba Galdeano mientras repasaban otros acontecimientos paranormales que han pasado en el pisito de ‘Sola’.