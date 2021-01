La inquilina del pisito recuerda lo que le ocurrió a su "pequeña del alma" el día que nació

No hay un día que Maite Galdeano no hable por teléfono con su hija Sofía Suescun desde el pisito de ‘Sola’, el reality que puedes seguir en exclusiva a través de mitele PLUS. Se cuentan su día a día, cómo llevan sus vidas separadas, cotillean y también recuerdan momentos importantes de su pasado. Este martes, Maite se ha acordado del gran susto que se llevó cuando dio a luz a su “pequeña del alma”, como la llama.

“Naciste con la clavícula rota”, le contó Maite a Sofía. La ganadora de ‘Supervivientes’ ya conocía esa anécdota de su pasado, pero Kiko Jimenez, su novio, no. Por lo que la inquilina del pisito siguió dando detalles: dice que cuando Sofía nació, en uno de los giros que los médicos hicieron para sacarla, la clavícula se le rompió. A pesar de lo impactante que pueda sonar, Maite afirma que no hubo que hacer nada para que se le curara: “Fíjate que brujería. Me dijeron que no había que hacer nada, se hace un ovillo como cuando los pajaritos se caen del nido y ya está”. Y añadió, medio riéndose: “Claro, es tan estrecho que la clavícula se te rompió”.

"La comadrona casi me pega"

Durante la visita de Sofía Suescun al pisito, Maite nos detalló más cosas sobre lo que ocurrió el día que nació su niña. La ganadora de ‘Supervivientes’ le pidió a su madre que le contara cómo fue su parto. “Estaba yo en casa, desayuné. Estábamos a tres de julio y no querías salir aún. Me subí las catorce escaleras y te hacía así para abajo, pero nada. Por la noche me entraron unos dolores horrorosos, pero pensé que quería dormir. A la mañana siguiente ya empecé a tener contracciones. Es un dolor como el de la regla, pero mucho más. Tuve que ir corriendo al hospital”, relató Maite a su hija.

Una vez allí, Maite dijo que no quería ponerse la epidural porque cuando nació Cristian Suescun le dolió tanto que pensó que ya estaba acostumbrada. “La comadrona casi me pega”, afirmó Galdeano. Luego llegó el momento del parto: “Me dijeron que hiciera fuerza, me agarré a los clavos como Jesucristo y ale. Me dolió muchísimo, yo pensé que me quedaba muerta en la camilla”, siguió diciendo. Luego llegó el silencio y Maite empezó a gritar que dónde estaba su hija: “Te metieron la cabeza debajo del agua y empezó un llanto tan dulce… No aguantaba más y cuando me estaban cosiendo mis partes te cogí”.