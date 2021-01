Maite pone contra las cuerdas a Remi, su novio: “Aclárame si me has sido infiel o no”

La concursante de ‘Sola’ recibía en el pisito a su pareja, con quien pasó de un apasionado recibimiento a una intensa conversación sobre la infidelidad

'Sola’, el reality que emite en exclusiva mitele Plus, ha vuelto a recibir a Remi, el peculiar novio de nuestra inquilina Maite Galdeano. El francés llegaba al pisito con varias bolsas misteriosas de las que ha sacado una corona de flores, para su reina, y un pañuelo, bajo el que ha protagonizado un apasionado reencuentro con su chica.

Las conversaciones de la pareja, que no tienen desperdicio, han terminado en un interesantísimo tema: la infidelidad. Maite, que no estaba muy convencida de las explicaciones, de su pareja, no ha dudado en ponerle contra las cuerdas, pero él, ha sabido salir airoso de la complicada conversación:

“La fidelidad no es un valor muy importante en la vida de los hombres, porque podemos equivocarnos”. Estas palabras hacían que Maite soltara un “¡Madre mía!”, por lo que él puntualizó: “La fidelidad es importante en una pareja, con la mujer que amo, con los niños, con los amigos…”.

Maite, que no se corta ni un pelo, fue al grano: “Viniste muy seco, y como yo sabía que esta chica existía, aclárame si me has sido fiel o no”, y preguntaba más: “Quiero saber si te llamó esa chica, si estuviste con esa chica, ¿qué pasó cuando estuviste en Francia?”.

Remi no tuvo más remedio que contestar y su respuesta fue que ni había llamado a esa chica ni había estado con ella y remató: “Solo haya una mujer en mi vida, no dos mujeres al mismo tiempo, podría hacerlo muy fácilmente, y lo sabes, pero no me interesa”. Una respuesta que parece que dejó a Maite más que contenta.