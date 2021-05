La primera que le cogió el teléfono fue Erika , que no le conoció al principio. Ella es de Huelva, tiene 20 años y lleva un año soltera. ¿Surgirá el feeling con Manuel? Lo que quedó claro en su primera llamada es que tienen bastantes cosas en común, por ejemplo que son muy fiesteros.

En esa primera conversación también salió el nombre de la ex de Manuel, Lucía, a la que fue infiel en ‘La isla de las tentaciones’ con Fiama y con Stefany. “¿Eres celosa?”, quiso saber el inquilino del pisito. Erika respondió que un poco y fue cuando Manuel hizo la gran pregunta: ¿es tan celosa como Lucía? La chica respondió que no porque “eso es imposible”. Esas palabras le dieron pie a Manuel a indagar sobre qué opinión tiene su pretendienta de su exnovia. Ella reconoció que no le cae nada bien…