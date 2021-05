Manuel y Steisy han congeniado de lo lindo en el pisito de ‘Solos’ y aprovechan cualquier ratito para compartir confidencias. Era durante el ‘stalkeo Mtmad’, cuando el participante del reality de Mitele Plus hablaba alto y claro sobre una información que maneja.

Manuel destapa la infidelidad de Lobo a Lucía

“Él tuvo un bolo y estuvimos un día separados. Él estaba trabajando y yo me quedé en casa”, era la frase de Lucía en su vídeo de Mtmad que hacía que Manuel no se quedara callado: “De ese día te tienes que enterar. Se la pegó”, decía el habitante del pisito haciendo un gesto de cuernos con las manos.

“Te lo juro que me da pena por ella, porque veo que se está enganchando y que le están poniendo otra vez los cuernos”, le decía Manuel a Steisy. “A ver si es valiente y le cuenta que se acostó con una el viernes en La Línea”, añadía el ex de Lucía.

“Si no se lo cuenta, ya me encargaré yo cuando salga, si ella quiere, de buscar las pruebas y enseñárselas. Para que vea que quien tiene al lado es un ‘ponecuernos”. La pobre, qué de palos se está llevando. Me da pena”, decía el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.