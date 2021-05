La estancia de Manuel y Steisy en 'Solos' llega a su fin. Los dos concursantes abandonarán el pisito en breve y dejarán paso a dos nuevos protagonistas. De momento ya conocemos a la primera: Dakota Tárraga . para conocer con quién convivirá, no te pierdas 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

Manuel y Steisy han aprovechado las últimas horas en el pisito para recoger sus cosas y hacer las maletas. Hora de guardar la ropa, los disfraces, los dibujos,... y de dejar atrás una etapa que les ha marcado a los dos. No se esperaban que iban a hacerse tan amigos, pero al parecer todavía hay cosas que no se han dicho...

Steisy dice lo que siente por Manuel

Ya hemos visto a Steisy decirle a Manuel lo que siente por él. Ayer quiso agradecerle su apoyo, sus risas, su comprensión... y todo lo que han pasado juntos en el pisito. " Te quiero mucho ", le dijo. Lu ego se fundieron en un abrazo . En cambio, el gaditano prefirió no contestar en ese momento y dijo que ya hablaría cuando llegase la hora de salir de 'Solos'. ¿Habrá puesto todos sus sentimientos en la carta que le ha escrito a Steisy?

"¿Y si cuando llegue a casa me doy cuenta de que estoy enamorada?"

Horas antes de despedirse, Steisy y Manuel han tenido un momento cariñoso y, durante un abrazo, ella le ha preguntado: "¿Y si cuando llegue a casa me doy cuenta de que estoy enamorada de ti?". Manuel no ha dudado: "Me llamas".