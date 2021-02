Marta Peñate se esconde entre los cojines para no hablar con Kevin y acaba insultándole

Marta Peñate ha recibido una videollamada de lo más desagradable en ‘Solos’, el reality exclusivo de mitele PLUS : la de Kevin , uno de los solteros que participó con ella en ‘La isla de las tentaciones 2’.

Aunque durante el reality los dos tuvieron un acercamiento, Marta finalmente escogió a Dani , otro de los chicos, y tras salir de la isla su relación no ha hecho más que tensarse… hasta el punto que la canaria se negó en varias ocasiones a hablar con él durante la llamada.

La relación de Kevin y Marta se enfrió mucho al salir de República Dominicana, pero de ahí pasaron al enfrentamiento. Lo que más ha molestado a Marta de la actitud de Kevin fue una foto en la que salía con Lester y Patri y que ella se tomó fatal, hasta el punto de llamarles “los tres reventados”. Según Marta, a Kevin le habría molestado mucho no concursar en ‘La casa fuerte 2’ con ella.

Marta Peñate se esconde para no hablar con Kevin

Desde el primer momento la tensión estuvo por las nubes . Marta insultó a Kevin y le echó en cara su comportamiento. “Te quedaste reventado porque no fuiste a ‘La casa fuerte”, le espetó.

“Sé sincero. Aprovechaste que me fui a 'La casa fuerte' para hacer el pringado y te pusiste a sacarte fotos con Lester con cortes de manga. A hacerte fotos con una persona que me dijiste que no aguantabas”, siguió diciendo Marta, muy enfadada.