Marta Peñate irrumpió anoche en el plató del debate de ‘La isla de las tentaciones’ cuando supo que exnovio Lester iba a ser padre con su nueva pareja, Patri. La canaria se plantó en pleno directo allí en pijama y con zapatillas de estar en casa, completamente en shock. Horas después de lo ocurrido, ha comentado con Noel Bayarri en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , si le parece que Lester puede ser o no un buen padre. Además, le reveló a su compañero un episodio del pasado en el que ella y su entonces novio se plantearon muy seriamente quedarse embarazados.

Marta Peñate cree que Lester puede ser un buen padre

Noel le preguntó directamente a Marta cuál era su opinión respecto a si Lester será o no un buen padre. A la canaria se le hace “irreal” que vaya a tener un hijo con Patri , pero cree que su ex podría llegar a ser un buen padre… pero todavía no. Para explicarse se puso como ejemplo a sí misma: dice que ella no se ve como madre ahora mismo porque un niño necesita estabilidad y ella no podría dársela.

Marta y Lester, a punto de ser padres

El tormentoso pasado de Marta y Lester

También relató que, durante el confinamiento, ella no quería salir a la calle porque temía contagiarse, ya que solo tiene un riñón. Por eso, le pidió a su chico que fuese a hacer la compra, pero él se negó. Otro día que ella ya estaba harta de trabajar y cocinar y le dijo que lo hiciera él, le respondió, según Marta: “Mira Marta, si tú no vas a cocinar me voy a casa de mi madre que por lo menos ella me cocina, me limpia y me plancha”.