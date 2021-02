La guerra entre Marta Peñate y Mayka Rivera parece no tener fin. Las que fueran compañeras en ‘La isla de las tentaciones’ no pueden ni verse y aprovechan la más mínima oportunidad para arremeter contra la otra. En ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS, nos hemos enterado del feo comentario que tuvo Mayka contra Tony Spina, su ex y actual rollo de Marta, cuando creía que nadie la estaba escuchando.