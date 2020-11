Las hilarantes mentiras de Miriam para sonsacar información en sus llamadas: "Estoy embarazada"

Miriam Saavedra ha protagonizado una surrealista llamada con una granadina en ‘ Sola ’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , haciéndose pasar por una “encuestadora” que quiere abrir un pequeño spa en la ciudad. Nuestra peculiar inquilina se ha inventado una vida paralela, dónde está casada con un turco ¡y embarazada de su primer hijo !

El programa ha preparado un baño árabe típico de Granada para que Miriam disfrute por la tarde; pero ella, siempre tan “cotilla”, no se ha podido esperar a descubrir en qué consistía. La concursante ha decidido indagar por su propia cuenta y ha tirado de su lista desconocida de contactos granadinos para saber cómo se hacen estos famosos baños de la ciudad.

“¿No has estado nunca en un baño turco? Pues primero tendrían que bañarte con un turco y después darte un baño turco, corazón”, ha sido uno de los primeros consejos jocosos de nuestra inquilina. “Oye corazón, tenéis mucha sangre allí, ¿no? (…) ¿Los gitanos también son muy árabes?”, se ha aventurado a preguntar Miriam, intercalando la palabra “ corazón ” con cada tres palabras.

La imaginación de Miriam no se ha quedado ahí y en pocos minutos se ha montado una película digna de un Oscar: “Yo hijos de momento no tengo pero estoy en ello. Estoy embarazada ahora. Además mi marido me mima mucho, es un ángel, un pan de Dios”, ha espetado en su papel de futura gerente de spa. “Lo que pasa que yo creo que él el que está embarazado porque le está creciendo la panza en vez de a mí”, ha bromeado demostrando que, esta nueva Miriam irreal, además de emprendedora es una mujer graciosa.