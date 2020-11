Miriam Saavedra se ha convertido en la nueva inquilina de ' Sola ’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , y no se nos ocurre una candidata mejor para revolucionar el pisito que ella. La concursante ha demostrado ser un show en sí misma y 24 horas al día pueden llegar incluso a quedarse cortas para ver todo lo que la polifacética ' reina inca ' tiene que ofrecer.

Gianmarco da el relevo en ‘ Solo ’ y pasa la batuta a Miriam Saavedra . La ganadora de ‘ GH VIP 7 ’ ha aceptado aislarse en nuestro apartamento y promete darlo todo en esta nueva aventura. No nos cabe la menor duda de que Miriam dejará huella en el programa… ¡y aquí tenemos las pruebas!

El compromiso de Miriam Saavedra

Las noches a lo “maldito muñeco”

Los bailes de Miriam Saavedra

Ella es la reina de la pista y sus movimientos podrían considerarse artes marciales. En Guadalix de la Sierra, la concursante demostró que su cuerpo no conoce el cansancio y bailó ‘Sola’, acompañada, tumbada y hasta sentada. No hay canción con la que no se venga arriba ni ritmo que se le resista ¿Con qué coreografía nos sorprenderá? ¿Recibirá clases de baile?