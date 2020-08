Así se levanta el ‘pisito’ de ‘Solo/Sola’, el nuevo reality de Mitele PLUS, en las instalaciones de Mediaset España

Se han instalado unas láminas solares para minimizar la incidencia del sol y para que durante el día desde el exterior de la casa se obtenga un efecto espejo que impida la visión del interior, así como estores con control remoto y una serie de toldos que pueden ser utilizados tanto por el participante como por el equipo de dirección. Un control de elementos que, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, “podría incluso llevarse a cabo desde cualquier lugar del mundo a través de una app”.



La casa cuenta además con un cuarto de transición y almacenaje donde el equipo de producción suministrará los alimentos, productos de limpieza e higiene, pilas para los micrófonos y ropa limpia, entre otras necesidades, evitando cualquier contacto con el participante.



Tecnología adaptada a los retos, visitas, sorpresas e interactividad del formato



La situación personal y motivacional que llevará a cada participante a entrar a vivir la experiencia de ‘Solo/Sola’ se complementará con retos, visitas, sorpresas e interactividad entre otros programas del ecosistema de Mediaset España o entre los propios usuarios de la plataforma.



Para llevar a cabo el seguimiento 24 horas, el interior de la casa cuenta con ocho cámaras de alta definición, cuatro de ellas robotizadas y con giro de casi 360º y visión nocturna, así como una más exterior, además de otras dos de control de seguridad, con la señal desenfocada, instaladas en cuarto de baño y hall previo a la entrada que nunca se usarían para la emisión, pero que son necesarias para garantizar la seguridad de la persona que entra.



Dicho equipamiento ha sido seleccionado tras una búsqueda muy exhaustiva, “asegurándonos de que nos dieran una buena respuesta a la luz, ya que la vivienda tiene orientación sur y muchas horas de sol en época de primavera y verano; que fueran compatibles con el control remoto; y no muy voluminosas para adaptarlas a este entorno”, comenta Mariano García Sagospe.



El lugar en el que se ha instalado el control de realización también se ha creado de cero, para tener independencia del resto de actividad de programas de Mediaset España. Para su construcción se han tenido en cuenta tanto las necesidades propias de conectividad con la casa como para las conexiones con otros programas.



El formato que también podrá verse fuera de nuestras fronteras a través de Mitele PLUS Internacional



Mitele PLUS, servicio al que es posible abonarse por 3€ al mes o 30€ al año, ofrecerá para sus suscriptores la señal 24 horas en directo con ‘Solo/Sola’, donde el o la protagonista compartirá su día a día. A través de Mitele PLUS Internacional, la nueva plataforma premium que permite el acceso a los contenidos del paquete Básico de Mitele PLUS y a los de CincoMÁS más allá de nuestras fronteras, el espacio podrá seguirse fuera de España.



Mediaset España suma el género del reality show de producción propia en directo a la oferta de Mitele PLUS, que incluye las series más vistas de nuestro país tras su paso por las distintas plataformas OTT y la televisión en abierto, programas de entretenimiento y preestrenos y contenidos exclusivos.