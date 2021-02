La emotiva despedida de Rafa Mora y Macarena Millán de ‘Solos’: "Esta experiencia nos ha unido como pareja"

La estancia de Rafa Mora y Macarena Millán en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , ha llegado a su fin. La pareja ha estado dos semanas viviendo en el pisito, pero ahora ha llegado el momento de que vuelvan a su vida cotidiana y que dejen su lugar a dos nuevos concursantes.

Macarena ha sido la que más se ha emocionado en la despedida. Ha querido dar las gracias a los espectadores, al equipo y también a su chico: "Volvería a repetir la experiencia una y mil veces. Esta experiencia nos ha unido como pareja . Amor, soy muy afortunada de tenerte a mi lado. No podía haber compartido esta experiencia con alguien mejor que tú. Sabes que quiero compartir el resto de mi vida contigo".

El último día de Rafa Mora y Macarena Millán en 'Solos'

Tanto Macarena como Rafa se llevan muchos aprendizajes y habilidades que aplicar en su día a día. Por ejemplo, ella ha aprendido a cocinar y él ha descubierto que no es tan arrítmico como creía y que, con esfuerzo y dedicación, puede aprender a bailar. Tan contentos están con estos descubrimientos que ya tienen planes para cuando vuelan a su casa: por un lado, apuntarse a clases de baile y, por otro, preparar una paella cuando tengan visitas.

Rafa Mora estalla contra Gustavo González

Rafa Mora y Gustavo González tuvieron el pasado domingo en el 'Deluxe' un fuerte encontronazo. Ocurrió por una de las preguntas del polígrafo: "¿Has filtrado informaciones que se producen en las reuniones de escaleta de ‘Sálvame’?". El paparazzi dijo que, pero el polígrafo dictaminó que no decía la verdad. Fue en ese momento cuando Rafa Mora estalló: “No te fías ni de ti mismo. No me digas nada hoy porque eres un bocazas, un traidor y encima filtras información de una reunión”.