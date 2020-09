El primer problema de Sofía Suescun en ‘Sola’: no sabe hacer café y tiene que llamar a su madre y a Kiko para que le ayuden

Sofía Suescun no ha empezado con buen pie su primera mañana en ‘Sola’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. Primero se ha lavado el pelo con gel porque se olvidó el champú en casa y luego ha tenido unos cuantos contratiempos con el desayuno. El más importante… ¡que no sabía hacerse el café!