Andreu estalla contra Javi al escucharlo decir que canta mal: "No hacía más que alardear de su dinero"

Mario González ha llamado a Andreu Martorell desde el pisito de 'Solos' , en el que está conviviendo con Javi Redondo. En esa conversación, el cantante ha asegurado que es mentira que Javi le haya mandado un mensaje para desearle suerte antes de dar su primer concierto en Cartagena, como él había asegurado. "Te estaba diciendo que cantas bien irónicamente, me parece que cantas fatal", ha comentado entonces el exnovio de Claudia Martínez.

Ante ese comentario, Andreu ha estallado y ha criticado el comportamiento de Javi en Villa Paraíso. "Una de las cosas que más me costó aguantar en 'La isla de las tentaciones' no fue ni el estar separado de Paola Monzani ni que no tuviéramos libertad para irnos de turismo por República Dominicana. De las peores cosas fue aguantar a un personaje de Dickens como este señor", ha escrito el mallorquín en la zona de comentarios de la publicación de Telecinco en Instagram en la que se puede ver el vídeo en el que Javi asegura que canta "fatal".