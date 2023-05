Marina habla de las infidelidades de Álex: "Le puse una trampa con una amiga"

Cuenta Marina que a los dos o tres meses de iniciar su noviazgo, le puso una trampa a Álex con una amiga para ver si le era infiel porque no se fiaba nada de él. De hecho, ‘La isla de las tentaciones’ fue para ellos una prueba de fuego “para ver si podía confiar en él o no”.

Álex cayó en esa trampa, ella le perdonó, pero esto no hizo que los problemas acabaran: “Estaba en un punto en que o lo dejaba con él o veía cómo se comportaba cuando yo no esté y arreglar la relación al 100% y tener así un futuro de seis años”. Esto es lo que le llevó a participar en ‘La isla de las tentaciones’.

“Yo, cada semana o cada mes, le pillaba algo, una conversación o algo. Le pillaba el móvil porque era una persona muy insegura. Él hacía lo mismo. Era tonto porque no lo borraba, se le olvidaba y yo le pillaba. Me decía ‘no sé por qué hago estas cosas si yo te quiero a ti. Se me va la cabeza”.