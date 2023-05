Marina se enfada con Nico ante su tremendo error: ''Me ha llamado María y es su ex''

Marina López y Nico Craiu continúan afianzando cada vez más su amor en el pisito de ‘Solos’, la pareja decidió hacer algo divertido y no dudó ni un segundo en marcase un romántico baile. Nico daba el primer paso y tomaba las riendas del baile marcándole así a Marina los pasos que tenían que seguir.

La primera reacción de Marina ante el error de Nico fue reírse, pero, después, con su cara le demostró a su pareja que no le había hecho ninguna gracia: ‘’Marina, ven, baila conmigo, si es que solo es una letra, ya se ha enfadado’’, exclamaba Nico arrepentido por su error.

‘’Me he enfadado contigo’’, le confesaba Marina, mientras Nico le pedía que volviese a bailar con él y le explicaba que hay una letra de diferencia entre los dos nombres: ‘’ ¿Te he llamado por el nombre de mi ex alguna vez?’’, le preguntaba Nico.