Asraf Beno abre su corazón muy emocionado al recordar a Isa Pantoja: "Tengo clarísimo que quiero estar con ella toda mi vida".

Las semanas continúan pasando en Honduras y nuestros supervivientes se acuerdan cada vez más de sus seres queridos . Es lo que le ha ocurrido a Asraf esta semana. El novio de Isa Pantoja no ha podido contener las lágrimas al acordarse de ella y su familia y ha decidido abrir su corazón ante su compañera Adara.

Él le explicaba a Adara que estaba intentando aprender a no llorar tanto, pero ella entendía a la perfección lo que estaba ocurriendo: "No pasa nada. Es súper bonito que llores por algo así, porque quieres a una persona, porque estás enamorado, porque quieres todo con ella... Me parece algo increíble".