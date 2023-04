La tremenda alegría de Raquel Bollo al saber que viaja a Honduras a visitar a Alma Bollo y Manuel Cortés

Raquel Bollo ha hablado al saber que se marcha a Honduras: "Tengo muchas ganas de que me sientan, de darles mucho cariño y fuerza , es un chute de energía para cualquier persona que esté allí, creo que ellos lo necesitan igual que todos. Ahora es su momento y yo estoy loca por abrazarles y darles mucho amor".

Kiko Matamoros ha querido hablar y dar una idea a su compañera de la información que puede darle a su hija al verla: "Ya que se permitió a Yulen decirle a su madre que había roto con Anabel, que se le permita a Raquel decirle a Alma que Aguasantas ha roto con el padre de su hija , será un chute de energía que le ayudará a seguir en el concurso con mucha más fuerza, no creo que esa relación le gustara". "No tengo nada que hablar de ese tema , yo voy a hablar con mis hijos", ha dicho Raquel.

Ella asegura que va a darles mucho ánimo y a reñirles lo que les tenga que reñir: "Cuando algo de mis hijos no me gusta se lo digo a ellos y es una vez más lo que haré, de manera cariñosa porque creo que están en una situación límite y lo que pueda aconsejar sin desestabilizar lo voy a hacer". Y también habla de un posible encuentro con Asraf: "Si verle es desestabilizarle prefiero no hacerlo y si le veo le trataré como a mi hijo".