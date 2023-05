Asraf Beno decide apartarse del grupo y algunos supervivientes estallan: "¡Se va porque le da la gana!"

Momentos que estuvieron marcados por el malestar que los supervivientes están sintiendo los últimos días. Las nauseas, los mareos y el hambre se están convirtiendo en una constante y, por ello, decidían no esperar más y adelantar la hora de la comida.

El grupo se disponía a cocinar y, mientras tanto, Asraf optaba por coger sus cosas y llevárselas a un lugar apartado. Algo que no ha pasado desapercibido para algunos supervivientes: "Quiero que quede claro que él coge su saco y se va porque le da la gana", comentaba Alma Bollo. "A estas alturas no voy a aguantar tonterías de nadie", añadía Jonan.