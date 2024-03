El 'pique' de Marta Peñate y Anabel Pantoja en directo: "También podemos decir que estás aquí por tu tía"

Ana Hermida, pareja de Ángel Cristo , al ver que este no está teniendo mucha afinidad con algunos de sus compañeros explicaba que "la tranquilidad de él" y su capacidad de no alterarse pueden hacer que muchos de los supervivientes no le entiendan.

Algo por lo que Anabel recriminaba a su compañera que no había escuchado la alusión que había hecho a su tía Isabel Pantoja al contestar a la pareja de Ángel Cristo: "Ella siempre me pega los tiros y eso que le caigo bien. Cuando le he contestado a ella tú no me has escuchado porque ya estabas intentando tirarme la hostia. A mí también me pueden preguntar por mi tía muchas veces porque yo estoy aquí por ella".