Mónica Hoyos revela cuál cree que es el punto débil de Arantxa del Sol y Rocío Madrid

Mónica Hoyos participó en la edición de 2019 de 'Supervivientes', en la que coincidió con Isabel Pantoja , Omar Montes, Violeta Mangriñán, Colate Vallejo-Nágera o Dakota Tárrega; por lo que conoce bien el concurso y ha decidido que va a comentarlo en la red social X con sus seguidores. Así, ha revelado que cree que hay dos concursantes que no van a ser capaces de aguantar la aventura si no cambian el chip.

Ellas son Arantxa del Sol y Rocío Madrid . La razón por la que la exmujer de Carlos Lozano cree que no van a "soportar" es que, en su opinión, ambas siguen teniendo muy interiorizada su profesión y no se han lanzado a vivir la experiencia como concursantes : "Están con el modo presentadoras".

Pero estos no han sido los únicos comentarios que ha hecho Mónica Hoyos, que cree que los 'supervivientes' de Playa Olimpo se equivocan al ir en su gran mayoría en contra de Ángel Cristo y que sospecha que a Kike Calleja no le cae tan bien Carmen Borrego como debería ser por la estrecha amistad que los une. "Me da mi que ni a Kike ni a su sobrina les cae muy bien Carmen", ha tuiteado la peruana, metiendo en el saco a Alejandra Rubio, presente en plató como colaboradora de 'El Debate'.