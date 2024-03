Claudia Martínez se ha puesto celosa porque Miri Pérez-Cabrero se ha cambiado la parte de arriba del bikini, quedándose con el pecho al desnudo, delante de Mario González. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le ha hecho saber a ambos que no le había gustado nada lo ocurrido y ha añadido que la chef tiene "muchos gestos fuera de cámaras" que le hacen sentirse insegura, ante lo que la cocinera le ha dicho que ella no ha hecho nada malo y que no va a modificar su comportamiento por esta razón.