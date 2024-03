Sandra Barneda frena a Ángel Cristo: "Yo estoy tratando de tratarte con cariño, espero que tú me trates igual"

Ante la pregunta de la presentadora, Ángel aseguraba que "no necesita nada" con sus compañeros y que solo quiere "que le dejen tranquilo". El superviviente tenía claro que lo que pensaba respecto a ellos no iba a cambiar en absoluto: "Con esta gente no me voy a llevar nunca porque son malos, ellos saben mucho de tele, lo manejan todo muy bien".